Украинский бизнесмен Андрей Доценко не один год помогал детским домам Киевщины, закупал для детей сладости, игрушки, еду и одежду. Даже финансировал с друзьями ремонт одного из таких приютов. Три года назад его меценатство переросло в Благотворительный фонд "Manus Dei".

Сегодня в него входят не только известные национальные благотворительные фонды, в частности БФ “Мамино сердце”, БФ “Help Bank”, Благотворительный фонд помощи онкобольным детям “Краб”, БФ “TulSun”, но и около 40 компаний, которые занимаются бизнесом (“Heaco”, “ЕксимМед”, “Zdravo”, “Радио FM” и другие). Часть своих доходов все они отдают на благотворительность – закупку жизненно необходимого оборудования для украинских больниц. География меценатства – Винница, Киев, Полтава, Луцк и многие другие города и поселки.

Среди друзей БФ – Ирина Билык, Владимир Гришко, Надежда Мейхер-Грановская, Елена Ющенко, Игорь Кононенко, Сергей Надал, Алексей Гончаренко и много других известных персон.

Сегодня Благотворительный фонд “Manus Dei” подводит итоги своей трехлетней работы. Именно 18 декабря 2017 года можно считать днем рождения фонда.

ВК накануне новогодних и рождественских праздников, когда каждый ожидает чудо и добро, встретился с Андреем Доценко, чтобы поговорить, престижно ли быть меценатом, как украинские врачи реагируют на благотворительность и чего сейчас не хватает волонтеров и меценатов.

Вы всегда помогали другим?

Это была моя философия жизни. Вы знаете, что многие люди ездят в детские дома. В большинстве из них ничего плохого в жизни не случилось – они просто решили для себя, что хотят и могут помочь детям, у которых нет родителей.

Я так же сначала поехал в один дом на Киевщине, потом в другой. Однажды в детдом со статусом медицинского. Там больные все дети.

Мы пообщались с главным врачом и решили сделать ремонт этого детского учреждения. Также у них были сломаны грузовика, на которых они ездили покупать продукты. Я начал закрывать эти вопросы.

Очевидно, что на собственные средства это сложно делать. Вы еще кого-то привлекали к этому делу?

Сейчас членами нашего Благотворительного фонда являются около 40 компаний. К тому времени нас было несколько человек. Все мы неплохо зарабатываем. Я занимаюсь строительным и аграрным бизнесом. Во многих бизнесах являюсь сопартнером и владельцем, поэтому мог заниматься благотворительностью.

Это хорошо, что в Украине не просто успешный бизнес, но и социально ответственный. Три года назад вы изменили свой формат и стали официально благотворительным фондом.

Да, мы помогаем больницам. На эту сферу выделяется не очень много средств. Лишь где-то 2,5-3 % ВВП бюджета страны тратится на здравоохранение, а должно быть где-то 7-8 %.

Сейчас вы приводите пример финансирования больниц в странах с успешными экономиками?

У нас есть все расчеты. Я общался с учеными, экспертами, представителями Министерства охраны здоровья Украины.

В Украине, к сожалению, мало больниц имеют все необходимое оборудование. Какой прибор за эти три года вы бы назвали самой весомой закупкой?

На самом деле они все жизненно необходимы. К нам поступает много обращений, но прежде всего мы реагируем там, где очень остро стоит вопрос жизни и смерти.

Например, есть больница в г. Хорол на Полтавщине. Туда привозят всех пострадавших в ДТП на трассе Киев-Харьков. Там проблема, люди имели по 8-9 переломов после ДТП и их надо как-то транспортировать в рентген-кабинет, чтобы точно определить переломы. Больница обратилась к нам, чтобы мы им купили портативный рентген-аппарат, который бы позволял сразу делать рентген человеку на больничной койке.

Мы приобрели такой современный аппарат. Они были очень рады, потому что некоторых пациентов до этого приходилось транспортировать даже по лестнице.

Скольким больницам помогли в течение трех лет? Ведете какой-то учет?

Я лично не веду, но наша команда считала. Говорят, что 48 проектов удалось реализовать за это время. Мы даже сняли фильм о нашей команде к 3-летию работы нашего Благотворительного фонда, которое отмечаем в эти дни. Я не называю это праздником. Скорее это подведение итогов проделанной работы. Мы пригласили на этот вечер партнеров Фонда – это те люди, которые участвовали в проектах. Это депутаты, на чьих округах были реализованы проекты, больницы и врачи, которые получали помощь, а также люди, которые хотят получить от нас софинансирование в следующем году.

По какому принципу вы определяете, какой больнице оказывать помощь? Вероятно, их много поступает из-за плачевного состояния украинской медицины? Вы реагируете на каждое обращение?

Сначала поступает обращение. Затем мы связываемся с депутатом, который работает на этом округе. Главный врач может не знать, какие статьи бюджета прописаны на следующий год. Кроме местного бюджета, каждый депутат также имеет свой бюджет на социально-экономическое развитие. Возможно, депутат или какие-то общественные организации хотели бы что-то сделать сами, поэтому сначала мы выясняем ситуацию. Если никто ничего не планирует покупать в ближайшее время для этой больницы, то мы уже берем это на себя.

Ваш благотворительный фонд – это закрытая структура, где средства вносят упомянутые вами 40 компаний-партнеров, имеете ли открытые счета, на которые каждый украинец может направить средства на благотворительность? Были случаи, когда приходилось объявлять сбор средств?

Нет, ни разу мы не объявлять сбора средств. Просто ежемесячно каждый из партнеров БФ выделяет сумму, которая пойдет на благотворительность.

Что думаете о решении украинской власти перераспределить деньги, выделенные на борьбу с Covid и больницы, на ремонт дорог?

Негативно воспринимаю и считаю, что средства распределяются неправильно. По этому поводу даже написал блог на “Украинской правде”. Политики работают больше на свой электорат, потому что люди увидят эти дороги и будут поддерживать, а оборудование в больницах видят не все. Не все люди понимают, сколько стоит новое оборудование и как трудно его было приобрести. Например, в мире очень большой спрос на ИВЛ-аппараты. Китайские производители продают их тем странам, которые готовы заплатить больше.

Ваш фонд также в этом году закупал аппараты искусственной вентиляции легких?

Да, мы закупили за год около 10 таких аппаратов, например, для больниц в Василькове, Обухове.

Не имеет ли проблем больница, когда ей закупает приборы благотворительный фонд? Возможно, есть какие-то стандарты и требования к таким приборам?

Мы покупаем лицензионное оборудование у компаний-дистрибьюторов. Оно все абсолютно новое. Перед тем, как приобрести оборудование, общаемся с тем, кто будет на нем работать. Бывают случаи, когда врач не умеет работать на новом оборудовании. Тогда наш фонд также оплачивает курсы для этого врача. Мы имеем связь с этими компаниями. У них есть инженеры, и они проводят учебные курсы. Есть даже несколько врачей, которые учатся за границей, а потом обучают других.

Имеете ли заявки от украинских больниц на следующий 2021-й год?

Да, в основном просят диагностическое оборудование: рентген-аппараты, анализаторы крови. Это очень нужно почти во всех регионах Украины. Ведь там, где нет частных лабораторий, часто исследования до сих пор проводят на стекле под микроскопом.

Это не позволяет делать много анализов одновременно. Современный анализатор (прибор – ред.) делает по 120-200 анализов. Как только больница получает от нас оборудование, то может сразу заявлять в Национальную медицинскую службу о готовности предоставлять услугу населению. Таким образом, пополняется бюджет больницы, ведь они получают по 50 грн за каждую услугу, предоставленную человеку. Например, в Винницкой области нашим УЗИ-аппаратом за год воспользовалось 10 тыс. человек.

Вначале вы сказали, что все начиналось с помощи детским домам. Среди больниц, кому предоставляете благотворительную помощь, есть и детские?

Вот, например, на ул. Богатырской, 30, в Киеве есть Детская больница №1. Мы там открывали детский блок, а перед этим сделали 5 или 6 различных закупок для них. Это чисто детская больница. Также мы занимаемся реабилитационными центрами для детей с ДЦП. Мы делаем реконструкцию, покупаем оборудование.

Вам не кажется, что это немного неправильно, когда благотворительные фонды выполняют частично функцию государства? Еще в начале вы сказали, что средств для больниц действительно недостаточно, но и к страховой медицине Украина также не готова. В успешных странах тоже есть благотворительные фонды; закупают ли они оборудования для больниц?

Местные благотворительные фонды работают немного по-другому. Они больше выделяют средства для разработки новых лекарств и новые медицинские технологии. Кроме того, открытым является само общество.

Например, в США с детства родители учат детей отдавать свои старые вещи и книги тем, кто в них нуждается. У них это культивируется массово. У нас, к сожалению, это все еще единичные случаи.

Даже при том волонтерском движении, возникшем в Украине на фоне событий 2014?

У нас пока все равно мало таких людей. Так же все еще мало людей, которые могут позволить себе благотворительность. Надо учитывать, что в США все-таки лучший уровень жизни; люди могут себе это позволить. Здесь две стороны медали.

Каким выдался достаточно непростой 2020 год для вашего Фонда? Все на самом деле ждут, чтобы он поскорее закончился. Какие планы есть на следующий год?

Я хочу отметить, что пандемия тронула сердца многих. Я видел бизнесменов, которые никогда раньше не занимались благотворительностью, но начали закупать костюмы, маски, антисептики для больниц. Кто-то начал закупать ИВЛ-аппараты. Я увидел, что в сложное время люди становятся добрее друг к другу. А о планах на следующий год – планируем работать в том же русле. Впереди много работы, ведь многие больницы еще нуждаются в новом оборудовании. Будем помогать, сколько будут позволять возможности и финансы.

СПРАВКА: Фонд начал работать в декабре 2017 года и уже имеет в своем активе ряд выполненных проектов по обеспечению украинцев медицинским оборудованием, реконструкции и ремонту больничных помещений. Также сейчас развивается направление адресной помощи матерям, которые самостоятельно воспитывают детей. Также помогаем детям с инвалидностью.