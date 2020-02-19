Жители Винников заблокировали въезды в местный госпиталь. Это произошло из-за учений, связанных с эвакуацией граждан Украины из эпицентра вспышки коронавируса.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Около 14 часов дня в среду, 19 февраля, жители города Винники, который находится вблизи Львова и подчиняется его горсовету, заблокировали автомобилями въезды в местный госпиталь. Позднее к медучреждению начали свозить автомобильные шины.

Причиной для паники стали прошедшие в госпитале учения. Как объяснил гендиректор госпиталя Максим Прикупенко, сегодня было принято решение проверить готовность больниц (в том числе — этого медучреждения) к госпитализации эвакуированных из Китая граждан в случае чрезвычайной ситуации. Для этого пациентов госпиталя выписали домой или перевели в другие медучреждения.

“Пациенты, которые должны быть выписаны, были выписаны домой. Всех остальных пациентов при необходимости переводили в другие лечебные учреждения области и города. … Это происходили симуляционные обучения. Около восьми утра в ЛОГА решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС было принято решение провести у нас симуляционные учения по вероятному переводу пациентов из госпиталя в другие лечебные учреждения. Для того, чтобы обеспечить места для пациентов, которые, возможно, могли бы пострадать, если бы самолет [с эвакуированными гражданами] сел во Львове и случилось что-то чрезвычайное. Этот госпиталь наш мог бы принять пациентов, которые получили травмы для проведения рентген, операций”, — объяснил он.

Также гендиректор госпиталя отметил, что заранее о проведении таких учений не сообщалось, информация об этом появилась утром в среду.

По информации Прикупенко, в этом госпитале не планируют размещать эвакуированных из Китая граждан.

“У меня есть информация, что к нам на карантин пациентов с самолета не привезут. Заведение не готово принять людей на карантин. У нас действительно много пациентов”, — сказал он.

Тем не менее, эта ситуация напугала людей и они продолжают блокировать въезды в больницу и требуют больше информации.

Під Винниківський госпіталь звезли шини і заблокували всі в‘їзди та виїзди. Заблокували і нас😡Volodymyr Kvurt хто керує цими людьми?Викликала поліціюP.S. Вже випустили Gepostet von Наталка Волосацька am Mittwoch, 19. Februar 2020

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