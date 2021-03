Об этом сообщает телеканал Sky News.

В разрушенный Мосул Папа прилетел на вертолете из близлежащего Эрбиля. Сейчас в городе проживает лишь горстка христианских семей.

Тысячи христиан покинули этот район во время оккупации ИГИЛ, ведь тут им грозила смерть и налоги за то, что они не мусульмане.

Папа Римский принял участие в богослужении на некогда шумной городской площади, окруженной руинами церквей.

“Как жестоко, что эта страна, колыбель цивилизации, подверглась столь варварскому удару, когда древние культовые сооружения были разрушены, а тысячи людей – мусульмане, христиане, езиды и другие – были насильно выселены или убиты”, – сказал Франциск.

Он добавил, что надежду нельзя “заглушить кровью, пролитой теми, кто извращает имя Бога, чтобы идти путями разрушения”.

В молитве Папа Римский сказал: “Если Бог является Богом жизни, – а это так, – то для нас неправильно убивать наших братьев и сестер во имя Его. Если Бог – Бог мира, – а он таков – тогда неправильно вести войну во имя его. Если Бог является Богом любви – а это так, – то для нас неправильно ненавидеть своих братьев и сестер”.

BREAKING: Pope Francis has arrived in Mosul on his tour of Iraq, a former stronghold of terror group Islamic State.@Stone_SkyNews has the latest.

Read more: https://t.co/PXo8bx85RH pic.twitter.com/xztnfX0cgJ

— Sky News (@SkyNews) March 7, 2021