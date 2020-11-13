Папа Римский Франциск поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США и благословил его.

Об этом сообщил штаб Байдена.

“Избранный президент поблагодарил Его Святейшество за благословение и поздравление, а также за ведущую роль Его Святейшества в содействии миру, примирении и укреплении связей между людьми во всем мире”, – говорится в сообщении.

Байден также выразил желание сотрудничать на основе общей веры в достоинство и равенство всего человечества по таким вопросам, как забота о маргинализированных и бедных, преодоление кризиса изменения климата, а также принятие и интеграция иммигрантов и беженцев.