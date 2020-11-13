Об этом сообщил штаб Байдена.
“Избранный президент поблагодарил Его Святейшество за благословение и поздравление, а также за ведущую роль Его Святейшества в содействии миру, примирении и укреплении связей между людьми во всем мире”, – говорится в сообщении.
Байден также выразил желание сотрудничать на основе общей веры в достоинство и равенство всего человечества по таким вопросам, как забота о маргинализированных и бедных, преодоление кризиса изменения климата, а также принятие и интеграция иммигрантов и беженцев.
- В субботу вечером, 7 ноября, Джо Байден впервые выступил с обращением к нации как избранный президент США.
- Дональд Трамп сделал громкое заявление после новостей о победе его конкурента Джо Байдена на выборах президента США. Прогнозируемо, республиканец не согласен мирно передать власть оппоненту.
- Также Трамп продолжает подвергать сомнению законность подсчета голосов в Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Висконсине, четырех штатах, которые на этих выборах стали предметом пристального внимания.