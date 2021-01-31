Папа римский Франциск учредил международный день дедушек и бабушек. Праздник будет отмечаться в четвертое воскресенье июля.

Об этом сообщает Vatican News.

Во время традиционной воскресной проповеди понтифик заявил, что бабушки и дедушки — это связующее звено между поколениями, к тому же они передают молодым жизненный опыт.

“Бабушки и дедушки являются связующим звеном между поколениями. Они передают опыт жизни и веру молодым людям. Поэтому я решил установить всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей, который будут проводить ежегодно в четвертое воскресенье июля”, – добавил Папа Римский.

Он сказал, что дата празднования выбрана потому, что находится близко к Дню памяти святых Иоакима и Анны, дедушки и бабушки Иисуса Христа.