Об этом сообщает Vatican News.
Во время традиционной воскресной проповеди понтифик заявил, что бабушки и дедушки — это связующее звено между поколениями, к тому же они передают молодым жизненный опыт.
“Бабушки и дедушки являются связующим звеном между поколениями. Они передают опыт жизни и веру молодым людям. Поэтому я решил установить всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей, который будут проводить ежегодно в четвертое воскресенье июля”, – добавил Папа Римский.
Он сказал, что дата празднования выбрана потому, что находится близко к Дню памяти святых Иоакима и Анны, дедушки и бабушки Иисуса Христа.
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