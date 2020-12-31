Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что Папа Франциск не будет вести новогоднюю службу из-за обострения своего ишиаса, который вызывает боль в правой ноге.
Вечернюю службу в конце года, которая состоится в четверг вечером, возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре, а первую мессу в 2021 году, посвященную Всемирному дню мира католической церкви скажет кардинал Пьетро Паролин.
Франциск страдает ишиасом – это болезнь, которая вызывает боль в пояснице и ногах вдоль седалищного нерва. Иногда прихожане видели, как трудно понтифику передвигаться из-за боли.
- Папа Римский Франциск в приветственном слове по случаю Рождества вспомнил об Украине и конфликте на Донбассе. Он также напомнил об экологическом кризисе и нарушении экономического и социального равновесия, которые были обострены пандемией. Папа Римский призвал мир быть единым и не создавать барьеры.