Папа Римский Франциск впервые с 2013 года, когда он стал понтификом, пропустит новогоднюю мессу. Причиной этого стало внезапное обострение давней болезни.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Папа Франциск не будет вести новогоднюю службу из-за обострения своего ишиаса, который вызывает боль в правой ноге.

Вечернюю службу в конце года, которая состоится в четверг вечером, возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре, а первую мессу в 2021 году, посвященную Всемирному дню мира католической церкви скажет кардинал Пьетро Паролин.

Франциск страдает ишиасом – это болезнь, которая вызывает боль в пояснице и ногах вдоль седалищного нерва. Иногда прихожане видели, как трудно понтифику передвигаться из-за боли.