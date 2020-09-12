Об этом сообщает France 24.

“Удовольствие исходит непосредственно от Бога, оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное”, — сказал Франциск в интервью итальянскому писателю Карло Петрини.

По его словам, церковь всегда осуждала лишь “бесчеловечное, грубое и пошлое удовольствие”, но при этом принимала простое, человеческое и нравственное.

“Удовольствие от еды нужно для того, чтобы поддерживать ваше здоровье, точно так же, как сексуальное удовольствие существует для того, чтобы сделать любовь еще более прекрасной и гарантировать продолжение рода”, — добавил понтифик.

Кроме того, он отметил, что противоположные взгляды и неправильные трактовки этого вопроса в прошлом принесли “огромный вред”.