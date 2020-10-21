Об этом он сказал в документальном фильме “Франциск”, сообщает Reuters.
Понтифик призвал принять закон о гражданском партнерстве для однополых пар.
“Гомосексуалы имеют право быть семьей. Они – дети Божьи и имеют право на семью”, – сказал Папа Римский.
В предыдущих своих интервью Франциск заявлял, что он не против гражданских союзов однополых пар, но теперь он впервые прямо высказался в их поддержку в качестве Папы.
Документальный фильм “Франциск” появится в американском прокате 25 октября.
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