Об этом сообщает издание Associated Press.

Уточняется, что обратившись к верующим через онлайн-трансляцию, а не из Апостольского дворца, Папа Франциск нарушил вековые традиции.

Отмечается, что такое решение было принято по запросу властей Италии с целью обезопасить людей от угрозы коронавируса.

Как правило, на апостольской проповеди на площади Святого Петра собираются до 40 тысяч человек.

В этот раз проповедь Папы Римского была записана в ватиканской библиотеке и транслировалась на экране, который установили на площади.

“Через молитву я близок к людям, кто страдает от нынешней эпидемии коронавируса”, – сказал Папа Франциск.