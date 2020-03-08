Об этом сообщает издание Associated Press.
Уточняется, что обратившись к верующим через онлайн-трансляцию, а не из Апостольского дворца, Папа Франциск нарушил вековые традиции.
Отмечается, что такое решение было принято по запросу властей Италии с целью обезопасить людей от угрозы коронавируса.
Как правило, на апостольской проповеди на площади Святого Петра собираются до 40 тысяч человек.
В этот раз проповедь Папы Римского была записана в ватиканской библиотеке и транслировалась на экране, который установили на площади.
“Через молитву я близок к людям, кто страдает от нынешней эпидемии коронавируса”, – сказал Папа Франциск.
- Ранее в Ватикане был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
- Ранее появилась информация о недомогании Папы Римского Франциска. Сообщалось, что 83-летний понтифик отменил ряд официальных мероприятий и аудиенций из-за плохого самочувствия и решил работать из резиденции.
- Впоследствии в СМИ были опубликованы сообщения, что Папу Римского проверили на коронавирус и получили отрицательный результат.