Об этом сообщает издание Associated Press.

Уточняется, что обратившись к верующим через онлайн-трансляцию, а не из Апостольского дворца, Папа Франциск нарушил вековые традиции.

Отмечается, что такое решение было принято по запросу властей Италии с целью обезопасить людей от угрозы коронавируса.

Как правило, на апостольской проповеди на площади Святого Петра собираются до 40 тысяч человек.

В этот раз проповедь Папы Римского была записана в ватиканской библиотеке и транслировалась на экране, который установили на площади.

“Через молитву я близок к людям, кто страдает от нынешней эпидемии коронавируса”, – сказал Папа Франциск.

  • Ранее в Ватикане был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
  • Ранее появилась информация о недомогании Папы Римского Франциска. Сообщалось, что 83-летний понтифик отменил ряд официальных мероприятий и аудиенций из-за плохого самочувствия и решил работать из резиденции.
  • Впоследствии в СМИ были опубликованы  сообщения, что Папу Римского проверили на коронавирус и получили отрицательный результат.