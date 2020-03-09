Об этом сообщает Vatican News.
В понедельник, 9 марта, Папа Франциск совершил в часовне Дома Святой Марфы Божественную литургию, которая посредством Vatican Media передавалась по итальянским телеканалам и через стриминговые платформы в Интернете.
Епископ Рима пожелал, чтобы в течение ближайших дней его утренние богослужения транслировались в прямом эфире.
“В эти дни я буду совершать Святую Мессу о нуждах людей, зараженных этой коронавирусной эпидемией, врачей, медсестер, волонтеров, которые несут им большую помощь, родственников, стариков в домах престарелых, заключенных, лишенных свободы”, — сказал Папа Римский Франциск.
8 марта, Папа Римский Франциск впервые провел воскресную проповедь в формате онлайн-трансляции из-за угрозы распространения коронавируса.
Напомним, в Ватикане был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Также появилась информация о недомогании Папы Римского Франциска. Сообщалось, что 83-летний понтифик отменил ряд официальных мероприятий и аудиенций из-за плохого самочувствия и решил работать из резиденции. Впоследствии в СМИ были опубликованы сообщения,что Папу Римского проверили на коронавирус и получили отрицательный результат.
- Сейчас в Италии на карантин закрыты северные регионы, а это более 16 млн жителей страны.
- В Италии карантинные меры, введенные властями из-за коронавируса, привели к тюремным бунтам.