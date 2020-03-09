Утренние богослужения будут транслироваться в прямом эфире по итальянским телеканалам и через онлайн-сервисы в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Vatican News.

В понедельник, 9 марта, Папа Франциск совершил в часовне Дома Святой Марфы Божественную литургию, которая посредством Vatican Media передавалась по итальянским телеканалам и через стриминговые платформы в Интернете.

Епископ Рима пожелал, чтобы в течение ближайших дней его утренние богослужения транслировались в прямом эфире.

“В эти дни я буду совершать Святую Мессу о нуждах людей, зараженных этой коронавирусной эпидемией, врачей, медсестер, волонтеров, которые несут им большую помощь, родственников, стариков в домах престарелых, заключенных, лишенных свободы”, — сказал Папа Римский Франциск.

8 марта, Папа Римский Франциск впервые провел воскресную проповедь в формате онлайн-трансляции из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, в Ватикане был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Также появилась информация о недомогании Папы Римского Франциска. Сообщалось, что 83-летний понтифик отменил ряд официальных мероприятий и аудиенций из-за плохого самочувствия и решил работать из резиденции. Впоследствии в СМИ были опубликованы сообщения,что Папу Римского проверили на коронавирус и получили отрицательный результат.