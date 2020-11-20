Ватикан начал официальное расследование из-за того, что официальная страница Папы Римского в Instagram "лайкнула" пикантное фото бразильской модели Натальи Гариботто.

Об этом пишет The Guardian.

Неясно, когда фотография модели “понравилась” подтвержденному аккаунту Папы, но “лайк” все еще был виден 13 ноября, а на следующий день он исчез.

Гариботто максимально использовала эту ситуацию, и в прошлую пятницу разместила изображение в своем аккаунте в Instagram, заявив, что она “получила официальное благословение Папы”.

Близкие к пресс-службе Ватикана источники сообщили, что сейчас проводится расследование, чтобы определить, как лайк от Папы Римского оказался под фотографией.

Отмечается, что различными аккаунтами Папы в социальных сетях управляет группа людей.

“Мы можем исключить, что лайки исходили от Святого Престола, и мы обратились к Instagram за объяснениями”, – подчеркнул представитель Ватикана.