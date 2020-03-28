Об этом сообщает Reuters.

Благословение “Граду и миру” (Urbi et Orbi) обычно проводится два раза в год — на Рождество и на Пасху. Но на этот раз он прочитал его из-за пандемии коронавируса.

Понтифик молился на ступенях перед собором Святого Петра в Ватикане под дождем. Он сравнил происходящее в мире с наступившим вечером, когда сгущается тьма.

“Она захватила нашу жизнь, наполнив все оглушительной тишиной и мучительной пустотой, которая останавливает все, когда она проходит; мы чувствуем это в воздухе… Мы боимся и теряемся. Мы осознали, что находимся в одной лодке, все мы хрупкие и дезориентированные, но в то же время важные и необходимые, все мы призваны грести вместе, каждый из нас нуждается в утешении”, – сказал понтифик.

Он также акцентировал внимание на работе врачей, медсестер, работников супермаркетов, уборщиков, транспортников, полицейских и добровольцев, отметив, что именно они, а не богатые и знаменитые люди, “пишут решающие события нашего времени”.