Об этом идет речь в его послании к дипломатическому корпусу Ватикана, опубликованном пресс-службой Святого престола 9 января.
“Оставаясь в европейском контексте, я хотел бы напомнить о важности поддержки диалога и уважения международной законности для разрешения “замороженных конфликтов”, которые продолжаются на континенте. … Здесь я также хотел бы выразить … признательность за попытки урегулировать конфликт в восточной части Украины и положить конец страданиям населения”, — отметил понтифик.
В этом контексте Папа Римский отметил вклад Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в урегулирование конфликта
“Диалог, а не оружие, является важным инструментом для разрешения споров. В этой связи я хотел бы упомянуть здесь о вкладе, предложенном, например, в Украине Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)”, — подчеркнул глава Римско-католической церкви.
- Папа Римский Франциск во время традиционного Рождественского послания “Urbi et Orbi” (“Граду и миру”) напомнил о необходимости установления мира в Украине, Сирии и Венесуэле.