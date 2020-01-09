Папа Римский Франциск высоко оценил работу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в направлении урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом идет речь в его послании к дипломатическому корпусу Ватикана, опубликованном пресс-службой Святого престола 9 января.

“Оставаясь в европейском контексте, я хотел бы напомнить о важности поддержки диалога и уважения международной законности для разрешения “замороженных конфликтов”, которые продолжаются на континенте. … Здесь я также хотел бы выразить … признательность за попытки урегулировать конфликт в восточной части Украины и положить конец страданиям населения”, — отметил понтифик.

В этом контексте Папа Римский отметил вклад Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в урегулирование конфликта

“Диалог, а не оружие, является важным инструментом для разрешения споров. В этой связи я хотел бы упомянуть здесь о вкладе, предложенном, например, в Украине Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)”, — подчеркнул глава Римско-католической церкви.