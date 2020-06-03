Об этом сообщает британское агентство Reuters.
Понтифик призвал к примирению в Соединенных Штатах, заявив, что и расизм, и уличное насилие во время протестов являются неприемлемыми.
Франциск назвал трагичной смерть Джорджа Флойда в США, а также сказал, что молился за всех, кто умер из-за “греха расизма”, включая и Флойда.
“Мои друзья, мы не можем толерировать расизм в любой форме или закрывать на него глаза. В то же время мы должны признать, что насилия недавних ночей является саморазрушением. Ничего не достигается насилием и многое утрачивается”, – сказал он.
Папа Римский также попросил американцев молить Бога о “национальном примирении и мире”.
Напомним, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
30 мая ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.
- В ночь на вторник, 2 июня, в результате общественных беспорядков на территории США как минимум шестеро офицеров полиции пострадали вследствие полученных огнестрельных ранений.
- Офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил Джорджа Флойда, взяли под стражу.