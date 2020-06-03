Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Понтифик призвал к примирению в Соединенных Штатах, заявив, что и расизм, и уличное насилие во время протестов являются неприемлемыми.

Франциск назвал трагичной смерть Джорджа Флойда в США, а также сказал, что молился за всех, кто умер из-за “греха расизма”, включая и Флойда.

“Мои друзья, мы не можем толерировать расизм в любой форме или закрывать на него глаза. В то же время мы должны признать, что насилия недавних ночей является саморазрушением. Ничего не достигается насилием и многое утрачивается”, – сказал он.

Папа Римский также попросил американцев молить Бога о “национальном примирении и мире”.

Напомним, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.