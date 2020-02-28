Об этом сообщает агентство Associated Press.

83-летний понтифик отложил свои официальные встречи, запланированные на пятницу, 28 февраля, и остался работать дистанционно из резиденции.

В Ватикане уточнили, что Папа Римский провел утреннюю мессу как обычно и планировал ряд встреч, но в итоге решил отменить официальные аудиенции.

В Ватикане не уточнили природу болезни понтифика, однако во время мессы в среду он кашлял и плохо себя чувствовал, и этот момент зафиксировали СМИ.

В четверг он пропустил запланированную мессу с духовенством Рима и поездку по городу. Как информирует агентство AFP, в Ватикане на следующий день после отмены запланированной мессы проинформировали о “легком недомогании” понтифика.

Отмечается, что Папа Римский очень редко пропускает запланированные мероприятия.

Сообщения о болезни понтифика появились на фоне вспышки коронавируса в Италии, в результате которой заболели как минимум 650 человек.

В Риме было зафиксировано три случая заболевания. Все три пациента выздоровели.