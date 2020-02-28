Об этом сообщает агентство Associated Press.
83-летний понтифик отложил свои официальные встречи, запланированные на пятницу, 28 февраля, и остался работать дистанционно из резиденции.
В Ватикане уточнили, что Папа Римский провел утреннюю мессу как обычно и планировал ряд встреч, но в итоге решил отменить официальные аудиенции.
В Ватикане не уточнили природу болезни понтифика, однако во время мессы в среду он кашлял и плохо себя чувствовал, и этот момент зафиксировали СМИ.
В четверг он пропустил запланированную мессу с духовенством Рима и поездку по городу. Как информирует агентство AFP, в Ватикане на следующий день после отмены запланированной мессы проинформировали о “легком недомогании” понтифика.
Отмечается, что Папа Римский очень редко пропускает запланированные мероприятия.
Сообщения о болезни понтифика появились на фоне вспышки коронавируса в Италии, в результате которой заболели как минимум 650 человек.
В Риме было зафиксировано три случая заболевания. Все три пациента выздоровели.
- В результате заражения коронавирусом Covid-19 из Китая по состоянию на утро пятницы, 28 февраля, в мире зарегистрировали 57 новых смертей.
- В Беларуси, Литве, Нидерландах и еще нескольких странах подтверждены первые случаи заражения коронавирусом.
- В Италии приняли решение изменить способ ведения статистики относительно случаев передачи и заражения коронавирусом COVID-19 из Китая.