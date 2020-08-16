Об этом сообщается на сайте Ватикана.

Во время традиционной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье, 16 августа, понтифик заявил, что внимательно следит за событиями в Беларуси после президентских выборов.

“Дорогие братья и сестры, не перестаю молиться за Ливан и другие трагические ситуации в мире, которые наносят людям страдания”, – сказал Папа Франциск после проговаривание молитвы “Ангел Господень” в воскресенье.

Он добавил: “Мои мысли несутся также к дорогой Беларуси. Внимательно слежу за послевыборной ситуацией в этой стране и обращаюсь с призывом к диалогу, отказа от насилия и к уважению справедливости и права. Вверяю всех белорусов защите Богородицы, Царицы мира”.