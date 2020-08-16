Об этом сообщается на сайте Ватикана.
Во время традиционной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье, 16 августа, понтифик заявил, что внимательно следит за событиями в Беларуси после президентских выборов.
“Дорогие братья и сестры, не перестаю молиться за Ливан и другие трагические ситуации в мире, которые наносят людям страдания”, – сказал Папа Франциск после проговаривание молитвы “Ангел Господень” в воскресенье.
Он добавил: “Мои мысли несутся также к дорогой Беларуси. Внимательно слежу за послевыборной ситуацией в этой стране и обращаюсь с призывом к диалогу, отказа от насилия и к уважению справедливости и права. Вверяю всех белорусов защите Богородицы, Царицы мира”.
- Протесты вспыхнули в стране 9 августа, в день проведения выборов. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек.
- На второй день протестов, СМИ сообщали о силовой разгон мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.
- 16 августа около 200 тысяч белорусов собрались на “Марш Свободы” в центре Минска. Протестующие требуют отставки президента страны Александра Лукашенко. Аналогичные акции проходят и в других городах Беларуси.
- 17 августа в Беларуси объявлена общенациональная забастовка.