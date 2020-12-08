Папа Римский Франциск объявил 2021 год годом святого Иосифа — по случаю 150-летия провозглашения его покровителем Вселенской церкви — и пообещал верующим специальную индульгенцию в связи с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает vaticannews.

Апостольская пенитенциария также издала указ о предоставлении особых индульгенций на это время. В течение этого периода верующие будут иметь возможность посвятить себя молитве и добрым делам, чтобы “получить с помощью святого Иосифа утешение и облегчение от серьезных человеческих и социальных бедствий, которые осаждают современный мир”.

Полная индульгенция предоставляется в том числе и тем, кто будет читать не менее 30 минут молитву Отче наш или примет участие в духовном уединении продолжительностью не менее одного дня.

Еще один способ получения индульгенций – чтение молитвы святому Розарию в семьях и среди помолвленных пар.

Полная снисходительность также предоставляется верующим, которые будут читать Литанию святому Иосифу (для латинской традиции) или Акафист святому Иосифу (для византийской традиции), или любую другую молитву святому Иосифу, соответствующую другим литургическим традициям.