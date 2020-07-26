Папа Римский Франциск заявил, что поддерживает договоренность Трехсторонней контактной группы в Минске о прекращении огня в Донбассе с 27 июля, и добавил, что молится за ее воплощение.

Об этом сообщает Vatican News.

“Я понимаю, что новое соглашение о прекращении огня на Донбассе недавно было принято в Минске членами Трехсторонней контактной группы. Я молюсь, чтобы то, что было согласовано, наконец-то было осуществлено на практике, включая эффективный процесс разоружения и разминирования. Только так можно будет восстановить доверие и заложить основу до необходимого примирения, которого так долго ждут люди”, – отметил понтифик.

Франциск поблагодарил стороны за “этот знак доброй воли, направленный на принесение желаемого мира” на Донбасс.