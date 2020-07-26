Об этом сообщает Vatican News.
“Я понимаю, что новое соглашение о прекращении огня на Донбассе недавно было принято в Минске членами Трехсторонней контактной группы. Я молюсь, чтобы то, что было согласовано, наконец-то было осуществлено на практике, включая эффективный процесс разоружения и разминирования. Только так можно будет восстановить доверие и заложить основу до необходимого примирения, которого так долго ждут люди”, – отметил понтифик.
Франциск поблагодарил стороны за “этот знак доброй воли, направленный на принесение желаемого мира” на Донбасс.
- В понедельник, 27 июля, под Офисом президента Владимира Зеленского состоится акция протеста из-за условий установления “перемирия” на Донбассе.
- 8 июля на очередном заседании Трехсторонняя контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ) предварительно согласовала 13 участков для разминирования на Донбассе.