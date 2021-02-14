Covid-19 Украина

обновлено 14.02.2021 в 17:01

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Папа Римский поздравил пары с Днем святого Валентина

Папа Римский Франциск обратился к влюбленным и помолвленным в День святого Валентина.

Воскресенье, 14 февраля 2021, 17:27

Об этом сообщает Vatican News.

Он поздравил пары с праздником, отметив, что молится и благословляет их.

“Сегодня, в День святого Валентина, я не могу не подумать и адресовать свои наилучшие пожелания обрученным парам и тем, кто влюблен”,— сказал Папа Римский.

“Я сопровождаю их своими молитвами и благословляю их”,— добавил он.

Напомним, сегодня, 14 февраля, весь мир отмечает День всех влюбленных, или День Святого Валентина.

#Буквы подготовили валентинки, где в главных ролях известные украинские политики.

Теги: День Валентина, День святого Валентина, папа Римский

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