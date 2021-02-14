Папа Римский поздравил пары с Днем святого Валентина

Об этом сообщает Vatican News.
Он поздравил пары с праздником, отметив, что молится и благословляет их.
“Сегодня, в День святого Валентина, я не могу не подумать и адресовать свои наилучшие пожелания обрученным парам и тем, кто влюблен”,— сказал Папа Римский.
“Я сопровождаю их своими молитвами и благословляю их”,— добавил он.
Напомним, сегодня, 14 февраля, весь мир отмечает День всех влюбленных, или День Святого Валентина.
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