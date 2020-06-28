В ходе воскресной проповеди 28 июня папа римский Франциск вспомнил о наводнениях на западе Украины.

Об этом сообщает Vatican News.

“Призываю молиться также… за тех, кого поразили сильные наводнения в Западной Украине: пусть они досвидетельствуют господнее утешение и братскую помощь”, – сказал понтифик.

Он выступал из окна Апостольского дворца.

Помимо Украины, Папа Римский призвал молиться за страдающих из-за войны народов Ближнего Востока, в частности Сирии и Ливана.