Об этом сообщает Vatican News.
“Призываю молиться также… за тех, кого поразили сильные наводнения в Западной Украине: пусть они досвидетельствуют господнее утешение и братскую помощь”, – сказал понтифик.
Он выступал из окна Апостольского дворца.
Помимо Украины, Папа Римский призвал молиться за страдающих из-за войны народов Ближнего Востока, в частности Сирии и Ливана.
- В Министерстве здравоохранения рассказали, что паводки в западных областях Украины могут вызвать вспышки инфекционных заболеваний.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пострадавших от паводков в западных областях Украины обеспечат жильем. Власти помогут восстановить поврежденное жилье или предоставят новое.
- Паводок на Закарпатье уже нанес убыток инфраструктуре на ориентировочную стоимость в 125 миллионов гривен.