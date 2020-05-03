Об этом пишет международное информационное агентство Reuters.
“На самом деле важно объединить научные возможности для поиска вакцин и методов лечения”, – сказал он.
Папа Франциск обратился с обращением из папской библиотеки вместо площади Святого Петра из-за карантина в Италии.
Он поблагодарил всех людей во всем мире, которые продолжают в это время оказывать основные услуги.
Он призвал к международному сотрудничеству, чтобы бороться с кризисом и вирусом, которым заразились почти 3,5 миллиона человек и жертвами которого стали более 240 тысяч людей во всем мире.
Отмечается, что в апреле мировые лидеры пообещали ускорить работу над тестами, лекарствами и вакцинами против COVID-19 и поделиться результатами со всем миром.
- Венский аэропорт с понедельника будет проводить тестирование пассажиров на коронавирус, чтобы позволить людям, въезжающим в Австрию, избежать необходимости помещаться в карантин на 14 дней.