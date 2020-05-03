Папа Франциск призвал к международному научному сотрудничеству, чтобы найти вакцину против коронавируса, и отметил, что она должна быть доступна во всем мире.

Об этом пишет международное информационное агентство Reuters.

“На самом деле важно объединить научные возможности для поиска вакцин и методов лечения”, – сказал он.

Папа Франциск обратился с обращением из папской библиотеки вместо площади Святого Петра из-за карантина в Италии.

Он поблагодарил всех людей во всем мире, которые продолжают в это время оказывать основные услуги.

Он призвал к международному сотрудничеству, чтобы бороться с кризисом и вирусом, которым заразились почти 3,5 миллиона человек и жертвами которого стали более 240 тысяч людей во всем мире.

Отмечается, что в апреле мировые лидеры пообещали ускорить работу над тестами, лекарствами и вакцинами против COVID-19 и поделиться результатами со всем миром.