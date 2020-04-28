Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Уточняется, что во время своей утренней мессы понтифик уделил внимание теме борьбы с коронавирусом.

“В эти дни, когда мы начинаем выходить из карантина, давайте помолимся Богу, чтобы он дал своим людям, всем нам, благодать быть благоразумными и послушными по отношению к установленным правилам (постепенного выхода из карантина – Ред.), чтобы пандемия не возвращалась”, – сказал он.

При этом Франциск обращался к верующим в одиночестве, а его речь транслировалась онлайн.

Отмечается, что обращение Папы Римского имеет отношение, в частности, к Италии, где глава правительства Джузеппе Конте планирует выводить страну из наиболее длинного в Европе карантина и подвергается критике за то, что делает это слишком медленно.

Италия является второй страной в мире по количеству погибших от коронавируса. В стране планируют возобновить работу фабрик и строек, а также разрешить семейные визиты на первом этапе смягчения карантина с 4 мая.