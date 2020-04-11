Папа Римский провел литургию на пустой площади Святого Петра

Об этом сообщает Vatican News.
Такое решение было обусловлено условиями общенационального карантина в Италии из-за вспышки коронавируса.
В крестном ходе участвовали врачи Ватикана и медперсонал. Они несли крест, символизируя тех, кто сейчас на передовой – спасают жизни инфицированных.
Хресна дорога на площі Святого Петра
Gepostet von Vatican News am Freitag, 10. April 2020
Ранее на площади Святого Петра в этот день собирались тысячи прихожан.
Вместе с Папой на площади были пять заключенных из тюрьмы итальянского города Падуя, который сильно пострадал от эпидемии коронавируса, а также пять врачей и медсестер из Ватикана.
“Сегодня, в этот момент, размышляю о распятом Господа и о многочисленных историях распятых на протяжении истории, также и тех сегодняшних, распятых пандемией: врачей, медсестер и медбратьев, монахинь, священников, которые, словно солдаты, скончались на фронте, отдавших жизнь за любовь, выдержав, как Мария под крестами, как своими, так и своего сообщества, в больницах, заботясь о больных”, – сказал папа Франциск.
Стоит отметить, что в Италии продлили карантин до 3 мая. После этого в стране анонсировали постепенное восстановление торговли и производства.
8 марта, Папа Римский Франциск впервые провел воскресную проповедь в формате онлайн-трансляции из-за угрозы распространения коронавируса.
Напомним, в Ватикане был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Также появилась информация о недомогании Папы Римского Франциска. Сообщалось, что 83-летний понтифик отменил ряд официальных мероприятий и аудиенций из-за плохого самочувствия и решил работать из резиденции. Впоследствии в СМИ были опубликованы сообщения,что Папу Римского проверили на коронавирус и получили отрицательный результат.
- Сейчас в Италии на карантин закрыты северные регионы, а это более 16 млн жителей страны.
- В Италии карантинные меры, введенные властями из-за коронавируса, привели к тюремным бунтам.