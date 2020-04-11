Папа Римский провел литургию на пустой площади Святого Петра

Папа Римский Франциск в Страстную пятницу провел в Ватикане крестный ход без верующих и литургию на пустой площади Святого Петра.

Об этом сообщает Vatican News.

Такое решение было обусловлено условиями общенационального карантина в Италии из-за вспышки коронавируса.

В крестном ходе участвовали врачи Ватикана и медперсонал. Они несли крест, символизируя тех, кто сейчас на передовой – спасают жизни инфицированных.

Ранее на площади Святого Петра в этот день собирались тысячи прихожан.

Вместе с Папой на площади были пять заключенных из тюрьмы итальянского города Падуя, который сильно пострадал от эпидемии коронавируса, а также пять врачей и медсестер из Ватикана.

“Сегодня, в этот момент, размышляю о распятом Господа и о многочисленных историях распятых на протяжении истории, также и тех сегодняшних, распятых пандемией: врачей, медсестер и медбратьев, монахинь, священников, которые, словно солдаты, скончались на фронте, отдавших жизнь за любовь, выдержав, как Мария под крестами, как своими, так и своего сообщества, в больницах, заботясь о больных”, – сказал папа Франциск.

Стоит отметить, что в Италии продлили карантин до 3 мая. После этого в стране анонсировали постепенное восстановление торговли и производства.