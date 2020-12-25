Об этом сообщает Vatican News.
“Пусть Сын Всевышнего поддержит усилия международного сообщества и привлеченных стран в соблюдении прекращения огня в Нагорном Карабахе, так же как в восточных регионах Украины, и содействии диалогу, как единственному пути, ведущего к миру и примирению”, – отметил Папа Франциск.
Он также напомнил об экологическом кризисе и нарушении экономического и социального равновесия, которые были обострены пандемией. Папа Римский призвал мир быть единым и не создавать барьеры.
“Мы все в одной лодке”, – отметил он.
В этом году рождественские служения Папы Франциска в Ватикане проходят в онлайн-формате, без участия приглашенных.
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