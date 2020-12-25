Папа Римский Франциск в приветственном слове по случаю Рождества вспомнил об Украине и конфликте на Донбассе.

Об этом сообщает Vatican News.

“Пусть Сын Всевышнего поддержит усилия международного сообщества и привлеченных стран в соблюдении прекращения огня в Нагорном Карабахе, так же как в восточных регионах Украины, и содействии диалогу, как единственному пути, ведущего к миру и примирению”, – отметил Папа Франциск.

Он также напомнил об экологическом кризисе и нарушении экономического и социального равновесия, которые были обострены пандемией. Папа Римский призвал мир быть единым и не создавать барьеры.

“Мы все в одной лодке”, – отметил он.

В этом году рождественские служения Папы Франциска в Ватикане проходят в онлайн-формате, без участия приглашенных.