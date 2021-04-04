Папа Римский Франциск в традиционном Пасхальном послании "Urbi et Orbi" вспомнил и о войне в Украине.

Об этом сообщается на сайте Ватикана.

“Пусть заключенные в конфликтах на востоке Украины и Нагорном Карабахе будут освобождены, и пусть будет укрощена гонка вооружений”, – сказал он.

Кроме этого, Папа Римский обратил внимание на места, которые страдают от внутреннего насилия и международного терроризма в африканских районах Сахеля, Нигерии, Тигрея и регионе Кабо Делгадо в Мозамбике, и помолился за то, чтобы конфликты были решены мирным путем через “диалог в духе примирения и настоящей солидарности”.

Также он молился за молодых людей Мьянмы, “преданных поддержке демократии и обеспечению их права на голос мирным путем”.

Франциск в своей речи отметил, что темные времена пандемии закончатся. Он призвал верующих “преодолевать препятствия, отбрасывать предрассудки и приближаться к ближним каждый день”, чтобы открыть для себя радость повседневной жизни.