Папа Франциск утвердил правила закупок и расходов в Ватикане, в соответствии с Меридской конвенцией ООН против коррупции, что позволит теперь итальянским властям приостанавливать подозрительные контракты.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Нововведения касаются сокращения расходов, обеспечения прозрачной конкуренции и снижения риска коррупции при заключении контрактов.

Так называемое Апостольское письмо с правилами содержит 30 страниц норм, что является кульминацией рационализации процедур расхода средств и борьбы с кумовством в Ватикане.

Новые правила приняты в то время, как в условиях эпидемии коронавируса, Ватикан был вынужден предпринять жесткие меры по контролю за финансами.

Самым важным изменением является учреждение единого списка утвержденных поставщиков для всех департаментов Ватикана, тогда как ранее каждый из них вел свой собственный список.

Напомним, в Ватикане был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Также появилась информация о недомогании Папы Римского Франциска. Сообщалось, что 83-летний понтифик отменил ряд официальных мероприятий и аудиенций из-за плохого самочувствия и решил работать из резиденции. Впоследствии в СМИ были опубликованы сообщения,что Папу Римского проверили на коронавирус и получили отрицательный результат.