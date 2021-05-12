Про це повідомляє France24.
Аудієнція пройшла у дворі Сан-Дамасо в Ватикані. Всі віряни були в масках і дотримувалися соціальної дистанції.
Папа Римський привітав немовля, підписав книгу, надів капелюха, якого йому подарували, і спілкувався з дітьми, що намалювали йому картини.
“Я щасливий відновити цю зустріч віч-на-віч, тому що я говорю вам одну річ — недобре розмовляти з порожнім місцем, перед камерою”, – сказав Франциск.
Папа Римський відмовився від своїх публічних аудієнцій, коли коронавірус прокотився Італією на початку минулого року, натомість проводив їх через відеозв’язок з Апостольської бібліотеки.
Вони поновилися у вересні та жовтні, але тривали не на площі Святого Петра, і з невеликою кількістю людей.
- Папа Римський Франциск у традиційному Великодньому посланні “Urbi et Orbi” згадав й про війну в Україні.