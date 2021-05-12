Папа Римський Франциск у середу, 12 травня, вперше за пів року провів свої традиційні щотижневі публічні аудієнції.

Про це повідомляє France24.

Аудієнція пройшла у дворі Сан-Дамасо в Ватикані. Всі віряни були в масках і дотримувалися соціальної дистанції.

Папа Римський привітав немовля, підписав книгу, надів капелюха, якого йому подарували, і спілкувався з дітьми, що намалювали йому картини.

“Я щасливий відновити цю зустріч віч-на-віч, тому що я говорю вам одну річ — недобре розмовляти з порожнім місцем, перед камерою”, – сказав Франциск.

Папа Римський відмовився від своїх публічних аудієнцій, коли коронавірус прокотився Італією на початку минулого року, натомість проводив їх через відеозв’язок з Апостольської бібліотеки.

Вони поновилися у вересні та жовтні, але тривали не на площі Святого Петра, і з невеликою кількістю людей.