Об этом сообщает Vatican News.
Во время традиционного обращения Urbi et Orbi ( “Городу и миру”) в соборе Святого Петра присутствовали несколько священнослужителей.
Папа Римский призвал прекратить производить оружие, зато вкладывать деньги для лечения и спасения людей.
“Это не время для того, чтобы продолжать производить и продавать оружие, затрачивая огромные капиталы, которые могут быть использованы для лечения людей и спасения жизней. Пусть это будет время, в которое будут наконец прекращены продолжительная война, орошающая кровью Сирию, конфликт в Йемене и напряженная ситуация в Ираке, а также в Ливане. Пусть это будет время возобновления диалога между израильтянами и палестинцами для того, чтобы найти стабильное и долгосрочное решение, которое бы позволило обоим жить в мире. Да прекратятся страдания народа, живущего в восточных областях Украины”, – сказал Папа Римский Франциск.
Он также призвал страны к солидарности в борьбе с коронавируса. Также Папа подчеркнул необходимость сократить или простить долги бедных стран, страдающих от эпидемии.
- 12 апреля отмечается Пасха по григорианскому календарю.