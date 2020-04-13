Папа Римский Франциск во время Пасхального богослужения призвал прекратить вооруженные конфликты в мире, в частности в Украине, из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает Vatican News.

Во время традиционного обращения Urbi et Orbi ( “Городу и миру”) в соборе Святого Петра присутствовали несколько священнослужителей.

Папа Римский призвал прекратить производить оружие, зато вкладывать деньги для лечения и спасения людей.

“Это не время для того, чтобы продолжать производить и продавать оружие, затрачивая огромные капиталы, которые могут быть использованы для лечения людей и спасения жизней. Пусть это будет время, в которое будут наконец прекращены продолжительная война, орошающая кровью Сирию, конфликт в Йемене и напряженная ситуация в Ираке, а также в Ливане. Пусть это будет время возобновления диалога между израильтянами и палестинцами для того, чтобы найти стабильное и долгосрочное решение, которое бы позволило обоим жить в мире. Да прекратятся страдания народа, живущего в восточных областях Украины”, – сказал Папа Римский Франциск.

Он также призвал страны к солидарности в борьбе с коронавируса. Также Папа подчеркнул необходимость сократить или простить долги бедных стран, страдающих от эпидемии.