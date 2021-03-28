Папа Римский Франциск второй год подряд возглавил службу в Вербное воскресенье в почти пустой базилике Святого Петра из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Он заявил, что дьявол пользуется пандемией в своих целях.

Об этом сообщает британское агентство Reuters.

В докоронавирусные времена в Вербное воскресенье, знаменующее начало Страстной недели перед Пасхой, десятки тысяч людей заполняли площадь Святого Петра с оливковыми ветвями и плетеным пальмовыми листьями во время церемонии на открытом воздухе.

Сейчас лишь около 120 верующих приняли участие в воскресной службе, присоединившись к Папе Римскому и около 30 кардиналов в крыле огромного базилики. Почти все, кто принимал участие в мессе, кроме Папы Римского и хора, были в масках.

“В прошлом году мы были в шоке. В этом году мы чувствуем большее давление, и экономический кризис стал тяжелым”, – сказал Франциск в своем традиционном воскресном обращении после мессы.

“Дьявол пользуется кризисом, чтобы сеять недоверие, отчаяние и расстройство”, – сказал он, добавив, что пандемия принесла физические, психологические и духовные страдания.