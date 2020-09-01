Папа Римский Франциск в своем специальном послании призвал мировое сообщество списать долги беднейшим государствам, которые особенно пострадали от пандемии коронавируса.

Послание Папы размещено на сайте Ватикана.

Папа напомнил о том, что глобальное использование природных ресурсов “южных стран” привело к появлению “долга”, который теперь стоит вернуть, “восстановив справедливость”.

“Я повторяю свой призыв к списанию долгов наиболее уязвимым странам в знак признания последствий медицинского, социального и экономического кризиса, с которыми они столкнулись из-за COVID-19”, – подчеркнул понтифик.

Папа Римский также призвал “восстановить землю” и климат.

“У нас истекает время, и нам нужно сделать все, что в наших силах, чтобы ограничить глобальное повышение температуры под порогом, закрепленным в Парижском климатическом соглашении. Выход за его пределы может оказаться катастрофическим, особенно для бедных общин во всем мире. Я приглашаю все страны принять более амбициозные национальные цели по сокращению выбросов, готовясь к важному Климатическому саммиту (COP 26) в Глазго”, – подчеркнул глава Католической церкви.

Напомним, в Ватикане был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Также появилась информация о недомогании Папы Римского Франциска. Сообщалось, что 83-летний понтифик отменил ряд официальных мероприятий и аудиенций из-за плохого самочувствия и решил работать из резиденции. Впоследствии в СМИ были опубликованы сообщения,что Папу Римского проверили на коронавирус и получили отрицательный результат.