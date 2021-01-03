Об этом сообщает агентство Reuters.
Он отметил, что все эти случаи огорчили его. И призвал приложить больше усилий в новом году для заботы друг о друге.
“Эти люди не думали о тех, кто оставался дома, об экономических проблемах людей, пострадавших от пребывания в изоляции, о больных. Они думали только о том, чтобы повеселиться в отпуске. Это меня очень расстроило”, – сказал Папа Римский.
- Папа Римский Франциск в приветственном слове по случаю Рождества вспомнил об Украине и конфликте на Донбассе. Он также напомнил об экологическом кризисе и нарушении экономического и социального равновесия, которые были обострены пандемией. Папа Римский призвал мир быть единым и не создавать барьеры.