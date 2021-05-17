Відео опубліковано в Telegram-каналі Миколи Чауса.
“Я готовий надати правоохоронним органам всю інформацію про людей, які викрали і утримували мене з 2016 року. Але це дуже (!) впливові люди і тому я змушений вимагати від наших правоохоронних органів гарантій безпеки. Як бачите, мій канал відкритий для зворотного зв’язку і у т. ч. для обміну інформацією щодо фігурантів мого викрадення у 2016 році”, – йдеться в описі до відео.
Сам Чаус заявив, що знаходиться у повній безпеці та почуває себе добре.
“Мої кінцівки на місці та щелепа без видимих пошкоджень. В даний час не можу повідомити про своє місце знаходження, бо багато хто намагається спекулювати на моєму нібито викраденні. Кому це вигідно? Можна лише здогадуватися”, – сказав Чаус.
Проте дуже цікавими виявилися метадані самого відео.
Так папка, з якої завантажили відео називається “гусь”. Саме відео монтували у професійній програмі відеомонтажу Adobe Premiere Pro, яка встановлена на MacBook Apple. Ця програма доволі складна для освоєння та користування, ніж інші програми для відео, що є на MacBook. Тобто це програма для професійного монтажу.
Крім того, ролик був створений вчора, 16 травня, а опублікували його сьогодні.
Все це може означати, що Миколі Чаусу допомагали створити це відео, і що це може бути спланована медіакампанія.
Як відомо, Миколу Чауса викрали в центрі Кишинева на початку квітня. Викрадачі виїхали в Україну.
Згодом з’явилася інформація, що до викрадення причетні представники українських спецслужб.
Повідомляли, що Чауса могли тримати на об’єкті Міноборони України в Хотянівці (Вишгородський район, Київська область). Також зазначалося, що екссуддю українська влада хоче якось “легалізувати”, “підкинувши” його десь на кордоні (наприклад, з невизнаним Придністров’ям або адмінкордоні з Кримом).
#Букви отримали інформацію від своїх джерел у правоохоронних органах, що після невдалих спроб “підкинути” Чауса на кордоні його могли “підкинути” матері.
У зв’язку із цим кореспондент #Букв вирішив навідатися до матері Чауса в село Надинівка (Чернігівська область), щоб дізнатися, чи дійсно там перебуває викрадений суддя.
Ганна Созонівна заперечила, що Микола Чаус у неї вдома, і поділилася думками щодо його викрадення. Жінка також поінформувала, що до неї раніше неодноразово приходили силовики й розшукували Миколу Чауса. Такий обшук відбувся у неї вдома невдовзі після публікації в Тelegram-каналі “Трубу прорвало” матеріалів прослуховування кабінету колишнього керівника ДБР Романа Труби.
Хто такий Микола Чаус?
Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.
9 серпня 2016 року детективи НАБУ спіймали Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.
Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.
Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.
У Молдові 22 квітня мав засідати Верховний суд за поданням екссудді політичного притулку, і шансів виграти процес щодо екстрадиції в Чауса не було.
- 9 квітня Парламент Молдови схвалив створення слідчої комісії для встановлення обставин викрадення українського екссудді Миколи Чауса. До комісії увійшли 9 депутатів від усіх парламентських фракцій. Її створення підтримали більшість депутатів парламенту.
- Молдовські депутати розповіли #Буквам, що бачать “багато незрозумілих моментів” у викраденні Чауса і хочуть встановити, як він опинився в Молдові.
- Також стало відомо, що в Молдові затримали ще одного підозрюваного у викраденні Чауса.