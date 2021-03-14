Пара влюбленных из Харькова, Виктория и Александр, в День влюбленных, 14 февраля, сковали себя цепью.

В Reuters показали, что изменилось в их жизни месяц спустя.

Влюбленные хотят провести так три месяца, чтобы установить рекорд.

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Чтобы влюбленные не могли тайно снять цепь – ее опломбировали.

Александр рассказал, что месяц спустя им стало гораздо легче физически, так как влюбленные привыкли делать какие-то вещи синхронно, в чем-то уступать и так далее.

“Физически все нормально, уже многое даже не обсуждаем… Сейчас все происходит уже без слов!”, – рассказал парень.

Но, при этом, сложнее стало морально, так как влюбленным приходится быть друг с другом 24/7.

Напомним, 14 февраля, весь мир отмечает День всех влюбленных, или День Святого Валентина.

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