Дедушка и бабушка из Лидса (графство Уэст-Йоркшир, Англия) придумали уникальный способ обнять внуков на Рождество, соблюдая правила безопасности в условиях пандемии и нарядились в ростовые куклы белых медведей.

Об этом пишет LeedsLive.

Барбара и Клайв Уолшоу не могли видеться со своими внуками более девяти месяцев из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Тогда их сын Клэр Нил Уолшоу спросил о том, что они хотели бы получить на Рождество.

“Для них явно было тяжело не иметь возможности быть с нами на Рождество, но что еще хуже, они не могли встретиться с моими детьми, их внуками, в течение девяти месяцев. Они замечательные бабушка и дедушка, мы очень близки. Поэтому, когда я спросил свою маму, что она хочет на Рождество, она сказала, что хочет иметь возможность обнять своих внуков”, – сказал Нил.

Проведя небольшое исследование, семья нашла способ, которым они могут безопасно вступить в контакт, при этом соблюдая правила, установленные Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). Нил вместе с женой решили заказать дедушке и бабушке два надувных костюма белых медведей. Всю затею супруги планировали месяц.

“Мысль о том, чтобы мои родители надели массивный костюм белого медведя, была забавной! Но увидеть, как они обнимают внуков впервые с марта, – это было просто потрясающе. Это действительно были лучшие пять минут в году”, – говорит Нил Уолшоу.