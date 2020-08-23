Об этом рассказывают #Буквы.
В Украине День Независимости отмечают на государственном уровне, и традиционно этот день является выходным.
В этом году 24 августа пройдет ряд праздничных мероприятий, однако с учетом эпидситуации из-за коронавируса COVID-19.
В то же время, согласно подписанному президентом Владимиром Зеленским указом о праздновании Дня Независимости в 2020 году, официальный парад в Киеве не запланирован.
В столице и других населенных пунктах пройдут торжества с участием представителей органов госвласти, местного самоуправления, участников ООС/АТО.
В День Независимости пройдут церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся украинцев, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников ООС/АТО.
Согласно указу, предусмотренные тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия.
В качестве альтернативы парада в Киеве состоится Марш защитников Украины.
В 2019 году впервые с 2014 года в Киеве не проводился военный парад, зато состоялось шествие ко Дню Независимости. Президент Владимир Зеленский решил не проводить парад, а выделить 300 млн гривен на выплаты премий военнослужащим.
- Украинские полярники на станции “Академик Вернадский”, что в Антарктиде, поздравили земляков с Днем государственного флага.
- Ночью, 23 августа, на НБК (новом безопасном конфайнменте) Чернобыльской АЭС засиял украинский флаг.
- Президент Владимир Зеленский вместе с известными украинцами поздравил сограждан с Днем государственного флага.
- В субботу вечером, 22 августа, в Киеве на печерских холмах торжественно подняли самый большой флаг Украины.