В понедельник, 24 августа, украинцы будут отмечать двадцать девятом годовщину Дня Независимости. Обычно в этот день на главной улице Киева проходит масштабный парад и праздничные действа.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Украине День Независимости отмечают на государственном уровне, и традиционно этот день является выходным.

В этом году 24 августа пройдет ряд праздничных мероприятий, однако с учетом эпидситуации из-за коронавируса COVID-19.

В то же время, согласно подписанному президентом Владимиром Зеленским указом о праздновании Дня Независимости в 2020 году, официальный парад в Киеве не запланирован.

В столице и других населенных пунктах пройдут торжества с участием представителей органов госвласти, местного самоуправления, участников ООС/АТО.

В День Независимости пройдут церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся украинцев, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников ООС/АТО.

Согласно указу, предусмотренные тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия.

В качестве альтернативы парада в Киеве состоится Марш защитников Украины.

В 2019 году впервые с 2014 года в Киеве не проводился военный парад, зато состоялось шествие ко Дню Независимости. Президент Владимир Зеленский решил не проводить парад, а выделить 300 млн гривен на выплаты премий военнослужащим.