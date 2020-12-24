Настоятель церкви Рождества Пресвятой Богородицы и Святого Антония Черновицкого епархии Украинской Греко-Католической церкви опроверг информацию о том, что приход по общей инициативе прихожан впервые будет праздновать Рождество Христово - 25 декабря.

Об этом сообщает департамент информации УГКЦ.

Так, на религиозном портале РИСУ появилась информация о том, что буковинцы будут первым в Украине приходом УГКЦ, который будет праздновать Рождество по григорианскому календарю.

“Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав, четко озвучил позицию УГКЦ относительно празднования Рождества 25-декабря: инициатива должна исходить от мирян. Такой же позиции придерживается и глава Православной церкви Украины Епифаний. Мои прихожане еще в прошлом году подходили ко мне с инициативой празднования Рождества по новому стилю. Я их поддержал, потому что и сам давно об этом мечтал. И в этом году мы делаем первый шаг. И это очень правильно так делать, когда инициатива исходит от самих прихожан. Как по мне, 25-го декабря – это не только о религии, но и о политике: чтобы праздновать Рождество со всем миром, с нашим папой (Римским) и оторваться от России”, – говорит о. Василий Гасинец, настоятель прихода.

В то же время в комментарии департамента информации УГКЦ священник объяснил, что сейчас в приходе речь не идет об изменении даты празднования Рождества.

“Поскольку большая семья в трех поколениях прихожан выезжает за границу и 7 января не будет возможности принять участие в Рождественском богослужении, они попросили 25 декабря отслужить для них Святую Литургию по литургической рождественскими текстами. С этим я обратился к нашему владыке Иосафату Мощичу, который, на благо верующих, благословил это однократно завтра сделать”, – пояснил отец Василий.

Отец Василий также отметил, что и он, и его прихожане понимают, что решение об изменении даты празднования Рождества нельзя принимать на уровне отдельных приходов – это должно сделать все сообщество Украинской Греко-Католической церкви.

Ранее глава УГКЦ Святослав Шевчук отметил, что в Украине УГКЦ на новый календарь хотела бы перейти вместе с православными церквями.

Напомним, что римско-католическая церковь, протестантские церкви, а также большинство православных церквей мира будут праздновать Рождество 25 декабря. В 2017 году 25 декабря в Украине объявили выходным днем.