Студия Paramount Pictures готовит новый фильм во франшизе "Могучие рейнджеры", который станет очередным ее перезапуском.

Об этом сообщает издание Deadline.

Отмечается, что проект может возглавить автор сериала “Конец ***го мира” Джонатан Энтуистл.

Как известно, за сценарий будет отвечать Патрик Берли, который ранее работал над фильмом “Кролик Питер 2”.

Приключения школьников, в веселых разноцветных костюмах защищающих Землю от инопланетного зла, должны по задумке вернуться к корням. Путешествие во времени в стиле “Назад в будущее” перенесет героев в 1990-е годы, а поиск дороги назад (в будущее) станет главной целью подростков.

О точной дате съемок и релиза картины информации пока нет.

Весной 2017 года в прокат вышел последний на данный момент фильм “Могучие рейнджеры”, в основу которого легло одноименное детское телешоу 90-х о команде подростков-супергероев в разноцветных костюмах. Этот фильм от студии Liosgate собрал 142 млн долларов при бюджете 100 млн без учета маркетинга и провалился в прокате, из‑за чего сиквел пришлось отменить.