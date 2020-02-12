Южнокорейский фильм "Паразиты", который получил сразу же несколько статуэток "Оскар", в том числе и главную награду - "Лучший фильм", - получит продолжение в сериале HBO.

Об этом пишет портал Bestin.ua.

Фильм режиссера Пон Чжун Хо удостоился “Золотой пальмовой ветви” в Каннах, был отмечен премиями “Золотой глобус” и BAFTA, наградами Гильдии сценаристов и кинокритиков США.

В основе сюжета – одноименный комикс Хитоси Иваки. Лаконично описать жанр фильма довольно сложно из-за нетипичности всего, что происходит на экране.

Это история с элементами психологического триллера, детектива, комедии и драмы.

Фильм рассказывает об истории людей из двух социальных слоев: бедной семьи Ким, которая обманным путем попала на работу в богатый дом мистера и мадам Пак.

Ким Ки-Тэк и его дети живут еле сводят концы с концами. Но однажды его сын Ки-У попадает в дом мистера и мадам Пак и убеждает пару, что он – идеальный кандидат на роль репетитора для их дочери.

Постепенно парню удается устроить на работу всю свою семью.

Стоит отметить, что у фильма довольно непредсказуемый финал.

Канал HBO решил снять мини-сериал по сюжету “Паразитов”.

Работать на сериалом будут режиссер фильма Пон Чжун Хо и оскароносный режиссер и продюсер Адам Маккей, создатель фильмов “Игра на понижение” и “Власть”.

Ожидается, что сериал не будет продолжением ленты, но позволит больше узнать о персонажах “Паразитов” и их судьбе. Шоу покажет события, которые могли бы происходить в промежутке между главными сюжетными поворотами фильма.

“Я думал о множестве историй, которые могли бы случиться между экранными эпизодами, вошедшими в картину, и иметь место в прошлом героев. Я хотел исследовать эти идеи свободно в пяти или шестичасовом проекте”, – делится Пон Чжун Хо.

Есть информация, что одну из главных ролей в сериале исполнит американский актер Марк Руффало, известный по картинам “Зодиак”, “Остров проклятых” и “Мстители”.

За права на шоу боролись Netflix, но у HBO оказался более выгодный контракт.

Пока не известно, когда состоится премьера сериала.