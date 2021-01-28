Сегодня, 28 января, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации, не вводя инициированных делегатами от Украины ограничений из-за действий, противоречащих принципам Совета Европы.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от “Европейской солидарности”, представитель украинской делегации Алексей Гончаренко.

“После 2-часовых дебатов ПАСЕ приняла критический для РФ доклад, но при этом подтвердила полномочия российской делегации”, – сообщил Гончаренко.

109 делегатов проголосовали “за”, 37 “против”, 24 “воздержались”.

Поскольку резолюция касалась полномочий делегации РФ, российские депутаты не имели права участвовать в голосовании.

Как пишет “Европейская правда”, ранее мониторинговый комитет ПАСЕ отклонил все украинские правки по этому решению. На заседании Ассамблея отказалась поддержать поправку Украины с предложением отказаться от ратификации полномочий делегации РФ.

Резолюция критиковала изменения в Конституции России, которые, в частности, позволяют не выполнять решения ЕСПЧ. Также недовольство вызвало предоставление парламенту РФ рычагов влияния на Конституционный суд и дополнительные шаги, направленные на закрепление незаконной оккупации Крыма.

Кроме того, внимание было уделено преследованию российского оппозиционера Алексея Навального и подавлению митингов в его поддержку.