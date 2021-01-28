Об этом в Telegram сообщил народный депутат от “Европейской солидарности”, представитель украинской делегации Алексей Гончаренко.
“После 2-часовых дебатов ПАСЕ приняла критический для РФ доклад, но при этом подтвердила полномочия российской делегации”, – сообщил Гончаренко.
109 делегатов проголосовали “за”, 37 “против”, 24 “воздержались”.
Поскольку резолюция касалась полномочий делегации РФ, российские депутаты не имели права участвовать в голосовании.
Как пишет “Европейская правда”, ранее мониторинговый комитет ПАСЕ отклонил все украинские правки по этому решению. На заседании Ассамблея отказалась поддержать поправку Украины с предложением отказаться от ратификации полномочий делегации РФ.
Резолюция критиковала изменения в Конституции России, которые, в частности, позволяют не выполнять решения ЕСПЧ. Также недовольство вызвало предоставление парламенту РФ рычагов влияния на Конституционный суд и дополнительные шаги, направленные на закрепление незаконной оккупации Крыма.
Кроме того, внимание было уделено преследованию российского оппозиционера Алексея Навального и подавлению митингов в его поддержку.
- 20 января правовой комитет ПАСЕ проголосовал за срочные дебаты по делу отравления российского оппозиционера Алексея Навального.