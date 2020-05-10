Об этом Ляшко заявил в эфире “Украина 24”.

“Когда мы закрывали в свое время парки, проводили опрыскивание дорог, это опять же был вопрос не столько влияния на эпидемиологический процесс, сколько на психологический процесс. Когда закрыты парки, нет ощущения, что все безопасно. Люди больше психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин. Ощущение тревоги”, – пояснил он.

По словам Ляшко, такую практику психологического воздействия использовали и в других странах.

“Когда я с самого начал анализировать те меры, которые внедрялись в Китайской Народной Республике, затем в Италии, а также с точки зрения эпидемиологии думал, а зачем они это делают. Если это капельная инфекция, она не влияет, например, на эти пути передачи. Затем, когда начинали анализировать, начали общаться через послов с эпидемиологами, они рассказывали, что если люди не видят, это невидимая инфекция, то надо создать некий психологический эффект. И благодаря этому психологическому эффекту у людей появлялось ощущение опасности и необходимости соблюдения карантинных мероприятий, которые вводились правительством”, – сказал Виктор Ляшко.

В случае с общественным транспортом была не столько проблема инфицирования в нем, сколько проблема внутренней миграции населения.

“Вместо того, чтобы изолироваться, люди, при наличии транспорта, будут свободно передвигаться, будут даже без необходимости посещать определенные места, то есть на те же рынки “для экскурсии” поедут люди пожилого возраста. Большая миграция приводит к нарушению всех принципов карантина”, – подчеркнул главный санврач.

На видео с 7-й минуты