Заявление опубликовано на сайте государственного информагентства БелТА.
Как известно, после проведения выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты. 10 августа, на второй день протестов, СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. В понедельник вечером министерство внутренних дел Беларуси подтвердило смерть одного участника акции протеста в Минске.
Во вторник, 11 августа, члены парламента Беларуси выступили с заявлением, в котором осудили “попытки немногочисленных ангажированных групп расколоть общество и дестабилизировать обстановку в стране”.
По мнению депутатов, действия сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в разгоне протестующих, были адекватными.
“Нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство – обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций. Путь насилия не приемлем для белорусского народа”, — отметили в парламенте.
Также парламентарии отметили, что высокая явка в день выборов и активное досрочное голосование свидетельствуют о неравнодушии белорусов к будущему страны, а результаты голосования — о поддержке действующего курса страны.
Ранее министры иностранных дел стран Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) выступили с совместным заявлением по поводу протестов в Беларуси. Они призвали власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью.
Госдепартамент США и Белый дом также выразили обеспокоенность по поводу проведения выборов в Беларуси и призвали власти не применять силу к протестующим.
- Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%.
- Днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.
- В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек. Следственный комитет Беларуси открыл 21 уголовное производство по фактам массовых беспорядков.
- 10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста.
- Сегодня стало известно, что Светлана Тихановская уехала из страны и сейчас находится в Литве.