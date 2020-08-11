Члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Беларуси выступили с совместным заявлением о протестах, которые охватили страну после проведения выборов президента.

Заявление опубликовано на сайте государственного информагентства БелТА.

Как известно, после проведения выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты. 10 августа, на второй день протестов, СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. В понедельник вечером министерство внутренних дел Беларуси подтвердило смерть одного участника акции протеста в Минске.

Во вторник, 11 августа, члены парламента Беларуси выступили с заявлением, в котором осудили “попытки немногочисленных ангажированных групп расколоть общество и дестабилизировать обстановку в стране”.

По мнению депутатов, действия сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в разгоне протестующих, были адекватными.

“Нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство – обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций. Путь насилия не приемлем для белорусского народа”, — отметили в парламенте.

Также парламентарии отметили, что высокая явка в день выборов и активное досрочное голосование свидетельствуют о неравнодушии белорусов к будущему страны, а результаты голосования — о поддержке действующего курса страны.

Ранее министры иностранных дел стран Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) выступили с совместным заявлением по поводу протестов в Беларуси. Они призвали власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью.

Госдепартамент США и Белый дом также выразили обеспокоенность по поводу проведения выборов в Беларуси и призвали власти не применять силу к протестующим.