Палата общин Великобритании приняла во втором чтении законопроект, который утверждает соглашение о выходе страны из ЕС до 31 января 2020 года.

Об этом сообщает британская служба BBC.

В пятницу, 20 декабря, новоизбранный парламент Великобритании, большинство в котором получила Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном, принял во втором чтении проекта закона о выходе государства из состава Европейского Союза (Brexit). Соответствующее решение поддержали 358 членов парламента, против проголосовали 234.

Принятый законопроект основан на соглашение о Brexit, которое премьер-министр Великобритании Борис Джонсон достиг с ЕС в октябре. Он юридически запрещает правительству продление переходного периода, в течение которого будет обсуждаться торговая сделка между Великобританией и ЕС, после 31 декабря 2020 года.

Также депутаты также поддержали график дальнейших дебатов по законопроекту в течение трех дней, когда они вернутся после рождественских каникул — 7, 8 и 9 января. Правительство заявляет, что соглашение будет принято в срок — до 31 января.