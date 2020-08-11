Народные депутаты от фракций "Слуга народа" и "Батькивщина" разработали законопроект, предусматривающий повышение налогов для IT-специалистов, а также – нормы перехода на новый Трудовой кодекс.

Что это значит для работников в сфере IT – разобрались в “Европейской правде”.

Согласно законопроекту №3933, налоги на оплату труда IT-специалистов предлагают поднять в 2 – 8 раз.

Народные депутаты, авторы законопроекта, уверяют, что такой шаг будет способствовать тому, что через несколько лет Украина сумеет достичь европейского и даже мирового лидерства в индустрии информационных технологий.

Что предусматривает законопроект 3933

Нардепы предлагают установить особый вид налогов для представителей IT-сектора, прописав это в Трудовом кодексе. Свои изменения они предлагают применить в период с 2021 по конец 2030 года.

Так, налог на зарплату они предлагают установить на уровне 10%. Это 5% ПДФО вместо 18%, а также 5% ЕСВ вместо 22%.

Также предлагается освободить специалистов этой отрасли от военного сбора в размере 1,5%.

Но, кроме этого, к прибыли субъекта индустрии предлагается применить ставку налога на прибыль с коэффициентом 0,5. То есть 9%.

Чтобы получить такие условия налогообложения, IT-компании должны выполнить 5 обязательных пунктов на протяжении четырех отчетных кварталов:

Работать по одному из шести видов экономической деятельности;

Получать не менее 90% доходов от конкретного вида деятельности;

Тратить не менее 50% на оплату труда;

Не иметь налоговых долгов.

Не иметь статус “банкрота”.

Также важно отметить, что сниженные ставки ЕСВ и ПДФО могут быть применены, только если минимальные размеры налога или сбора с зарплаты не ниже, чем налог или сбор по стандартной ставок с пятикратного размера минимальной зарплаты.

То есть, ПДФО и ЕСВ по ставке 5% должны превышать 4250 гривен и 5195 гривен, соответственно.

Но у представителей IT-сектора другие соображения на этот счет. Они считают, что принятие данного законопроекта спровоцирует остановку в развитии IT-индустрии страны, а также спровоцирует значительный отток квалифицированных кадров из страны.

Чтобы платить такие налоги – специалист должен зарабатывать 3743 долларов в месяц, как минимум.

Какие налоги в Европе и мире

Для того чтобы реально стимулировать IT-отрасль, в Европе и мире существует совершенно иная система налогообложения в этой сфере.

Чтобы показать это, авторы законопроекта привели в пример две таблицы.

По словам авторов законопроекта, если ввести предложенные ими налоги, за несколько лет Украина сможет стать одним из лидеров в IT-индустрии, а также привлекать заграничных специалистов. В частности, из Венгрии, Румынии и Сербии.

Что думают представители IT-отрасли

Представители IT-сектора, которых опросила “Европейская правда”, не разделяют мнение нардепов и предложенный ими законопроект. Они считают, что законопроект писали те, кто не понимают специфику индустрии и механизмы, которые обеспечивают рост и стабильность внутри отрасли.

На сегодняшний день IT-специалисты в Украине работают, как правило, по контракту. Они имеют статус физического лица-предпринимателя. Это третья группа по оплате ЕСВ. Ежемесячно они обязаны платить ЕСВ и 5% от дохода.

Средняя зарплата IT-специалиста в Киеве – 1,5 – 2 тысячи долларов в месяц. Это далеко от 3743 долларов, о которых пишут авторы законопроекта.

То есть, если следовать предложению нардепов, IT-компании должны будут перевести своих сотрудников с контрактной формы работы на штатную, а потом платить с их зарплат – 41,5 % налогов. Это в восемь раз больше, чем установлено сегодня.

Также важно обратить внимание на то, что зарплата в размере 3743 долларов предусматривает налог – 10%, а это в два раза выше, чем сейчас.

Вице-президент ассоциации IT Ukraine по правовым вопросам Дмитрий Овчаренко заявил, что они не поддерживают этот законопроект, поскольку он не соответствует интересам индустрии.

В Европейской бизнес-ассоциации поддержали такую позицию, отметив, что законопроект создавали без понимания индустрии и механизмов, которые обеспечивают рост и стабильность в IT-секторе.