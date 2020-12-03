В Кишиневе несколько сотен людей вышли на акцию протеста в связи с решением молдавского парламента ограничить полномочия президента,

Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.

Как известны, Партия социалистов, председателем которой является действующий президент Игорь Додон, выступила с инициативой ограничить полномочия лидера страны, передав Службу информации и безопасности (СИБ) в подчинение парламенту.

2 декабря избранный президент Майя Санду выступила с пресс-конференцией, во время которой заявила, что такие действия парламента являются попыткой захвата власти.

“Законопроект, зарегистрированный в парламенте, согласно которому СИБ предлагают вывести из-под подчинения президента, это антидемократическое злоупотребление политика, проигравшего выборы президента. Это попытка захватить власть. […] Мы опротестуем эти злоупотребления в Конституционном суде и попросим помощи народа”, — сказала она.

По словам Санду, таким образом партия социалистом и политсила “Шор” хотели урезать полномочия, которые позволили бы ей “начать наводить порядок в стране”.

“Так они хотят отменить результаты выборов. Я призываю вас выйти и защитить свой голос”, — заявила политик.

После призыва Санду несколько сотен человек пришли на акцию протеста под зданием парламента. Организатором протеста выступила партия Санду “Действие и солидарность”, другие политсилы (“Наша партия”, “Партия национального единства”, “Платформа Достоинство и правда”) поддержали акцию.

Изначально протест касался предложения социалистов вывести СИБ из-под контроля президента, однако позднее активисты выступили уже с другими призывами: к отставке правительства, привлечению Додона к ответственности за разжигание межнациональной розни, проведению новых парламентских выборов.

Акция началась утром четверга — до заседания парламента, на котором упомянутый вопрос должны были рассмотреть. Большинство присутствующих были в масках, а спикеры напоминали о необходимости соблюдать дистанцию. Тем не менее полиция подтвердила, что карантинные меры были нарушены.

Протест завершился спустя несколько часов, во время очередного перерыва в заседании парламента. Уже после того, как все разошлись, депутаты все-таки утвердили переход СИБ под контроль парламента.

“Соответствующий законопроект утвердили после нескольких потасовок, без обсуждений и сразу в двух чтениях”, — отмечает Newsmaker.

Решение было принято 51 голосом. Это минимальное количество голосов, необходимое для принятия решения.