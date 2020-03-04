Верховная Рада Украины одобрила решение Президента Владимира Зеленского о допуске в Украину иностранных военных для проведения учений.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Законопроект №3003 “Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях” был поддержан 289 народными депутатами.

Таким образом, подразделения вооруженных сил других государств будут допущены в Украину для проведения совместных учений по подготовке подразделений вооруженных сил. Речь идет об украинско-американских учениях “Репид Трайдент — 2020” и “Си Бриз — 2020”, украинско-молдавских учениях “Юг – 2020”, украинско-румынских учениях “Риверайна — 2020” и украинско-британских учениях “Вориер Вотчер”.