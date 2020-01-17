Народные депутаты Украины сегодня приняли постановление 2672 "О состоянии социальной защиты детей и неотложных мерах, направленных на защиту прав ребенка в Украине".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующее решение проголосовали 351 нардепов.

“Проект постановления предусматривает комплекс мероприятий, направленных на улучшение положения украинских детей и совершенствования деятельности центральных и местных органов исполнительной власти по вопросам обеспечения и соблюдения прав ребенка в Украине”, – говорится в пояснительной записке.

С принятием документа Парламент обязал Кабинет министров принять ряд мер “в связи с накоплением проблемных вопросов в сфере обеспечения и защиты прав ребенка, возникновением новых вызовов, связанных с вооруженным конфликтом на востоке страны, бессистемным реформированием базовых процедур и структур, задача которых заключается в обеспечении и соблюдении прав детей, составляют шестую часть украинского социума”.