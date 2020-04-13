Верховная Рада сегодня на внеочередном заседании поддержала за основу и в целом проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 3279-д.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За основу закон поддержали 252 депутата, в целом – 249.

В частности, документом предусматривается сокращение фонда борьбы с коронавирусом: расходы на формирование Фонда сокращены почти на 32,4 млрд гривен – с 97,06 млрд в 64,67 млрд гривен.

Министерству охраны здоровья на программу государственных гарантий медицинского обслуживания выделяется 15,8 млрд гривен.

Министерству социальной политики выделены средства в сумме 10 млрд. грн по бюджетной программе “Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда” и в сумме 0,6 млрд грн по бюджетной программе “Выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплата услуг отдельным категориям населения” для осуществления дополнительных выплат пенсионерам и некоторым другим категориям населения.

Законом предусмотрено частичное восстановление расходов общего фонда государственного бюджета по отдельным бюджетным программам, прежде всего, по государственному фонду регионального развития (в сумме 4,9 млрд грн), в области образования, науки, культуры, спорта, охраны здоровья, а также в связи с фактическим проведением платежей в январе-марте этого года по некоторым расходами в больших объемах, чем предусмотрены сокращенные объемы соответствующих расходов.

Документом также внесены изменения в статью 28 Закона о включении дополнительного направления использования средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и их последствиями – о предоставлении единовременной денежной помощи членам семей медицинских и других работников учреждений охраны здоровья, погибших (умерших) от такой болезни, что связано с выполнением работ по ее ликвидации, в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины.

Законом уточнена редакция положения об ограничении месячного вознаграждения и зарплаты руководителям, членам исполнительных органов и наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики на период действия карантина путем изложения такого положения как нормы прямого действия, а не как поручение Правительству пересмотреть соответствующие условия оплаты труда.

Кроме того, согласно документу, дефицит государственного бюджета предлагается увеличить на 202 млрд грн – до 298,4 млрд грн (с 96,3 млрд грн), доходы сократятся на 119,75 млрд грн – до 975,8 млрд грн грн (с 1095,6 млрд грн), расходы увеличатся на 82,4 млрд грн – до 1266,4 млрд грн (с 1184 млрд грн).

Документом также предусмотрено сокращение расходов на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на 8,2 млрд грн. Также сократятся расходы на поддержку и развитие объединенных территориальных общин на 2,1 млрд грн, на выплату некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения (перенесен срок введения повышенных размеров некоторых социальных выплат с 1 января на 1 июля 2020 года) – на 1,9 млрд грн.

На 1,6 млрд грн также уменьшаются расходы на функционирование Фонда энергоэффективности, на 1,2 млрд – на статистические наблюдения, с развития физической культуры и спорта забрали 2,3 млрд грн. Уменьшено также капитальные расходы центральных органов исполнительной власти на более 1 млрд грн.