Верховная Рада Украины сегодня на заседании одобрил Постановление об отчете о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2019" (№ 3269-д).

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов.

“В целом рост в 2019 году отечественной экономики, доходов населения и потребления положительно повлияли на наполнение доходной части бюджета. Тогда как укрепление обменного курса гривны в долларах США и дезинфляционный процессы имели негативное влияние на выполнение доходов бюджета. В то же время, укрепление обменного курса способствовало обеспечению макроэкономической стабильности и экономии расходов на обслуживание государственного долга в иностранной валюте”, – сказал министр финансов Сергей Марченко, отчитываясь перед нардепами.

По его словам, в 2019 году Верховной Радой Украины четыре раза вносились изменения в госбюджет, которые уменьшили как доходную, так и расходную часть. Так, доходы уменьшились на 18,8 млрд грн до 1 триллиона 7 млрд гривен, расходы уменьшились на 19,1 млрд гривен. Предоставление кредитов увеличилось на 1,4 млрд гривен до 15,1 млрд гривен. Предельный объем дефицита увеличился на 1,1 млрд грн.

“За 2019 государственный бюджет был выполнен по доходам 998,3 млрд грн, что на 7,6 % больше чем за 2018 год. По расходам 1 триллион 75 млн грн, что на 9,1 % больше чем за 2018 год и с дефицитом в сумме 81 млрд гривен”, – добавил глава Минфина.

В свою очередь, глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что палата оценила выполнение госбюджета и пришла к выводу, что Правительство не обеспечило его выполнения за 2019 год.

“Правительство не обеспечило выполнение государственного бюджета за 2019 год. И это при условии уменьшения в четвертом квартале его доходов и расходов более чем на 20 млрд грн”, – отметил он.