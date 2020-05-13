Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.

“156 подписей из 150 необходимых – собрано. Сегодня утром объявил о начале сбора подписей народных депутатов для проведения внеочередного заседания парламента. Все для того, чтобы решить только один вопрос и защитить страну от кибервойск агрессора. Соцсети оккупанта нужно блокировать. Впервые вышел с этим заявлением больше месяца назад. Однако Президент избегает выполнения своих обязанностей и продолжает бездействовать. Поэтому приходится брать ситуацию в свои руки. Дальше – регистрация в аппарате ВР”, – рассказал народный депутат от фракции “Голоса” Роман Лозинский.

Отмечается, что во время выступления в парламенте 13 мая Лозинский анонсировал сбор подписей для проведения внеочередного заседания по поводу продления санкций против российских социальных сетей.

В то же время замглавы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук сообщила, что завтра, 14 мая, ожидается Указ Президента по поводу продления запрета российских социальных сетей.

Как известно, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”. В списке юридических лиц, в частности, значатся компании “Яндекс” и “Яндекс.Украина”.

Кроме того, украинские Интернет-провайдеры запретили доступ пользователей к соцсетям “ВКонтакте” и “Одноклассники”, а также к сервису Mail.ru. Запрет был введен на три года.