Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо обмеження реклами електронних сигарет та тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН).

Про це повідомляють #Букви.

Парламент підтримав законопроєкт №4212 “Про внесення змін до статті 22 Закону України “Про рекламу” щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах” в першому читанні 284 голосами.

Документ передбачає внесення змін до статті 22 закону “Про рекламу”. Ця стаття регулює рекламу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби. Парламент пропонує поширити її дію на електронні сигарети й рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, визначений головним з опрацювання законопроєкту, пропонує також поширити дію статті на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) та пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.

Наразі стаття 22 згаданого закону забороняє рекламу тютюнових виробів на радіо та телебаченні, у друкованих ЗМІ, наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях, на транспорті, на засобах зовнішньої та внутрішньої реклами, під час рекламних заходів, в Інтернеті (окрім сайтів для повнолітніх).

Реклама алкоголю, відповідно до закону, дозволена вночі (з 23 до 6 годин), у друкованих виданнях (але не в дитячих і не на перших та останніх сторінках, обкладинці),

Також стаття 22 регламентує, чого не має бути в рекламі тютюну та алкоголю, які попередження вона має містити тощо.